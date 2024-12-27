Üye Girişi
Haberler
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Herkes bu sözleri konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Herkes bu sözleri konuşuyor! Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda ikinci dalga

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Şehrin İhya Çalışmalarını Açıkladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Şehrin İhya Çalışmalarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan projeler ve gelecekteki planlarla ilgili bilgi verdi. Şehrin eski günlerine dönmesi için sürdürülen çalışmalar hakkında detaylar paylaşıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Toplantı Salonu'nda Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, kentte tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın ihyası için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Hatay'ın eski günlerine dönene kadar çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Öntürk, "Hatay, Orta Doğu'nun turizm cenneti olacak. Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
img

Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
img

Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
img

'Canavar'ı görenler şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi

Son Dakika Haberleri

Cuma hangi diziler var? 27 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 28-29 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Aralık Ödemiş, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Aralık günün maçları nereden izlenir? 28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.