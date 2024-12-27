Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Şehrin İhya Çalışmalarını Açıkladı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan projeler ve gelecekteki planlarla ilgili bilgi verdi. Şehrin eski günlerine dönmesi için sürdürülen çalışmalar hakkında detaylar paylaşıldı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Toplantı Salonu'nda Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, kentte tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ele alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın ihyası için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Hatay'ın eski günlerine dönene kadar çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Öntürk, "Hatay, Orta Doğu'nun turizm cenneti olacak. Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız." ifadesini kullandı.