Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öntürk, mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'den bu yana, ülke ve milletin gür sesi olduğunu belirtti.

AA'nın, 106 yıldır doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin "sarsılmaz kalesi" olduğunu kaydeden Öntürk, "Kurulduğu gün İstiklal Harbi'mizin her cephesinden milletimize umut taşıyan bu güzide kurumumuz, bugün de dünyanın dört bir yanından geçtiği haberlerle uluslararası arenada Türkiye'nin haklı gururu ve en güçlü haber markalarından biri haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Öntürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yeniden inşa ve ihya mücadelemizde Anadolu Ajansının kıymetli muhabir ve kameramanlarını hep yanımızda gördük. Devletimizin ve milletimizin o muazzam dayanışmasını, Hatay'ın küllerinden yeniden doğuş hikayesini tarihe not düşen, yeri geldiğinde enkazın tozunda, şantiyenin çamurunda omuz omuza bizimle sahada ter döken tüm basın emekçilerimize bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gücünü bu necip milletten alan Anadolu Ajansının 106. yaşını kutluyor, kurumun kuruluşundan bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi minnetle yad ediyorum. Görevi başında şehit düşen basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyor, dünyanın dört bir yanında ve memleketimiz Hatay'da fedakarca görev yapan tüm Anadolu Ajansı ailesine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
