Hatay Belen'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ın katılımıyla açıldı. Sergide el sanatları kurslarında hazırlanan ürünler sergilendi ve etkinlik kapsamında bir kermes düzenlendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.
Belen Kaymakamlığında düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz yaptı.
Yılmaz ve ziyaretçiler, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Ekinlik kapsamında kermes de organize edildi.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel