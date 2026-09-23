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Hatay Arsuz'da yangında evde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

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Hatay Arsuz'da yangında evde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evde mahsur kalıp dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı; tedavisi tamamlanan 4 kişinin sağlık durumu iyi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde evi saran dumanı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalıp, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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