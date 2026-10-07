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Hatay Arsuz'da toprak kaymasında göçük altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

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Hatay Arsuz'da toprak kaymasında göçük altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'nde akşam saatlerinde altyapı çalışması sırasında toprak kayması oldu ve göçük altında kalan işçi itfaiye ekiplerince sağ olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması için kazı yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığını fark edenlerin ihbarı üzere bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adı öğrenilemeyen işçi, itfaiye erlerinin çalışması sonucu göçükten sağ olarak çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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