Hatay Arsuz'da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

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HATAY'ın Arsuz ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesi'ndeki ormanda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın, geniş bir alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı