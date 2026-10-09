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Hatay Antakya'da trafodan 60 bin TL'lik bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki Fatih Konteyner Kent'te trafodan 60 bin TL değerinde bakır kablo çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalayarak adli işlem başlattı.

HATAY'da, konteyner kentte trafodan bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı.

Merkez Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi Fatih Konteyner Kent'te kimliği belirsiz şüpheliler trafodan 60 bin TL değerinde bakır kablo çaldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerin M.Ç., Ş.B., A.B., S.Y. olduğunu, kabloları da M.Ç.'ye sattıklarını belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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