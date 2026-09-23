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Hatay Antakya'da taş ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan Ömer Bolat öldü

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Hatay Antakya'da taş ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan Ömer Bolat öldü
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Hatay Antakya'da Karaksı mevkisindeki taş ocağında öğle saatlerinde devrilen iş makinesinin operatörü Ömer Bolat hayatını kaybetti. Bolat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, taş ocağında çalışırken devrilen iş makinesinin operatörü Ömer Bolat hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi Karaksı mevkisindeki bir taş ocağında meydana geldi. Ömer Bolat'ın kontrolünü kaybettiği iş makinesi devrildi. Aracın altında kalan Bolat, sıkıştı. Taş ocağındaki diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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