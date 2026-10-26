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Hatay Antakya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

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Hatay Antakya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamazken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışıp, aracın altında kalan motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile Adil Devaoğlu yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Devaoğlu, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Devaoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Adil Devaoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise olay yerinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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