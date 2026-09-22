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Hatay Altınözü'nde devrilen traktörün altından 3 yaralı çıkarıldı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı. Atayurdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralılar, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle aracın altından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Atayurdu Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, aracın altından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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