Hatay Add Şubeleri: 'Hatay Meclis Binası Kütüphanesine Valinin Adının Verilmesini Doğru Bulmuyoruz'

Hatay Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) şubeleri, Hatay Millet Meclisi binasına yaptırılan kütüphaneye Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın adının verilmesiyle ilgili "Doğru bulmuyoruz. Devletimizin olanaklarıyla yaptırılan kütüphaneye Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek ya da Abdülgani Türkmen adının verilmesinin çok daha uygun olacağını düşünüyoruz" açıklaması yaptı.

ADD Antakya, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Payas ve Karaağaç şube yöneticileri, Hatay Millet Meclisi binasındaki kütüphaneye Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın adının verilmesiyle ilgili ortak açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şöyle dendi:

"Hatay Devleti, 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İskenderun Sancağı'nın 2 Eylül 1938 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuş bir Türk Devletidir.

Hatay Devleti, Millet Meclisinin 40 milletvekili, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Başbakan Abdurrahman Melek ve Millet Meclisi Başkanı Abdülgani Türkmen'in yönetiminde Hatay Devleti Meclis Binası Salonunda oy birliği ile 29 Haziran 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almıştır.

Hatay'ın ana vatana kan dökmeden, savaşmadan, diplomatik başarı ile katılmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yürekleri ve cesaretleri ile emek verenleri bu önemli günün yıldönümünde büyük bir minnet ve saygıyla anıyoruz.

"SAYIN VALİMİZ OLMAK ÜZERE TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Hatay Devleti'nin ilhakında, sembolleşmiş Millet Meclisi Binasının devletimiz tarafından onarılması ve içine bir kütüphanenin yapılmasında başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere saygılarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz.

"SAYIN VALİNİN ADININ VERİLMESİNİ DOĞRU BULMADIĞIMIZI İFADE EDİYORUZ"

Ancak, Millet Meclisi binasına yaptırılan kütüphaneye Sayın Valinin adının verilmesini Hatay ilinde yer alan Atatürkçü Düşünce Derneği şubeleri olarak doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz.

Çünkü, Meclis binasında devletimizin olanaklarıyla yaptırılan kütüphaneye Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek ya da Abdülgani Türkmen adının verilmesinin Millet Meclisi ruhuna, o günlerin anısına ve genç kuşaklara öğretilmesi bakımından çok daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Bu konuyu Sayın Valinin dikkatine sunuyor, kararın bir kez daha gözden geçirmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla."

ANKA / Güncel