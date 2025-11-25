Haberler

Hatalı Sollama Yapan Sürücü Gözaltına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 bin 167 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde 35 BFZ 773 plakalı otomobilin işaret vermeden şerit değiştirdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde 35 BFZ 773 plakalı otomobilin işaret vermeden şerit değiştirdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sürücünün A.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca 2 bin 167 lira ceza uygulandı, sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
