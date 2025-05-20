Hatalı Sollama Kaza Yaptırdı: Fatma D. Yaralandı

Hatalı Sollama Kaza Yaptırdı: Fatma D. Yaralandı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde hatalı sollama yapan bir sürücü nedeniyle meydana gelen kazada, Fatma D. kontrolündeki otomobili şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

1) HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU; O ANLAR KAMERADA

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Otomobile çarpmamak için Fatma D.'nin (36) ani manevra yaptığı aracı şarampole yuvarlandı. Fatma D. yaralanırken, kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kozluk ilçesi Kavakdibi köyü mevkiinde meydana geldi. Fatma D., aynı yöne giden sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobile çarpmamak için yönetimindeki 44 AB 067 plakalı otomobille manevra yaptı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada Fatma D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, bir otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı renkli otomobilin önce sağ şeride, önüne bir TIR çıkınca da aniden sol şeride geçtiği, arkasından gelen Fatma D. idaresindeki otomobilin de çarpmamak için manevra yaptığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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