Hastanenin camına isabet eden merminin çıktığı silahı kullanan şüpheli tutuklandı
TUTUKLANDISamsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin acil bölümünde bulunan sundurmadaki cama mermi isabet etmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Cemalettin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin acil bölümünde bulunan sundurmadaki cama mermi isabet etmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Cemalettin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Avcı, tutuklandı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı