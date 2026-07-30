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Hastanenin camına isabet eden merminin çıktığı silahı kullanan şüpheli tutuklandı

Hastanenin camına isabet eden merminin çıktığı silahı kullanan şüpheli tutuklandı
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TUTUKLANDISamsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin acil bölümünde bulunan sundurmadaki cama mermi isabet etmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Cemalettin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin acil bölümünde bulunan sundurmadaki cama mermi isabet etmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Cemalettin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Avcı, tutuklandı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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