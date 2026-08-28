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Hastane deposundan 15 milyonluk ilaç çalan şüpheli gözaltında

Hastane deposundan 15 milyonluk ilaç çalan şüpheli gözaltında
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Adana'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi deposundan 15 milyon lira değerinde ilaç çaldığı iddia edilen depo sorumlusu C.S., gözaltına alındı. Şüpheli, ilaçları borcu nedeniyle sattığını söyledi.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin Radyoloji bölümünün deposundan 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen C.S. (36), gözaltına alındı. Depo sorumlusu C.S., ifadesinde ilaçları borcu olduğu için sattığını söyledi.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S. yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi. Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.'nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, C.S.'yi dün gözaltına aldı.

Emniyete götürülen C.S. sorgusunda, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok" dedi. Bunun üzerine polis, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. C.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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