Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen sıcak su borusu patlaması ve tavan çökmesi sonucunda bir bebeğin tıbbi durumu kötüleşti ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

(İSTANBUL) - Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde dün gece meydana gelen sıcak su borusu patlaması ve tavan çökmesiyle ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

2020'de pandemi döneminde 45 günde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayla ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Asma tavanda çökme meydana gelmiştir"

"Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bugün saat 00: 02' de koridorda asma tavan üzerinden geçmekte olan sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana gelmiş ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeni ile ortamda sislenme şeklinde buhar yayılımı oluşmuştur. Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana gelmiştir. Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber

verilmiştir.

"8 bebek trasfer edilmiştir"

Bu sırada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bu koridora bağlı olan 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesi'ne küvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir."

"Vefat eden bebeğin ailesine başsağlığı dileriz"

Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gr ağırlığında, entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, diğer hastalarımıza ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yoğun Bakım Ünitesi Yenidoğan Acil Durum Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title