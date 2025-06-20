Hastanede Yolsuzluk İddiaları: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Hastanede Yolsuzluk İddiaları: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde doktorlara yönelik yapılan soruşturmada, hasta yakınlarından 'Bağış' adı altında para alarak işlemleri öne çektikleri tespit edilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon, 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör ve 2 doçentin de bulunduğu 11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin, yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenmiş, polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö., Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan profesör M.M. ve doçentler V.E. ile Y.S. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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