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Hastanede özel hasta bakıcı fenalaşıp hayatını kaybetti

Hastanede özel hasta bakıcı fenalaşıp hayatını kaybetti
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Bursa İnegöl Devlet Hastanesi palyatif bakım bölümünde görev yapan Özbekistan uyruklu özel hasta bakıcı Oybek Niyazov (36), gece saatlerinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hemşirelerin ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Niyazov'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümündeki bir hastanın bakımını üstlenen özel hasta bakıcı Oybek Niyazov (36), görevi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında, İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde meydana geldi. Bölümdeki bir hastanın bakımını üstlenen Özbekistan uyruklu özel hasta bakıcı Oybek Niyazov, görev yaptığı sırada aniden fenalaştı. Niyazov, bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden hemşireler, Oybek Niyazov'a ilk müdahaleyi yaptı. Niyazov, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Niyazov'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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