Haberler

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 2 kişi dumandan etkilendi / Görüntü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde elektrik kontağı nedeniyle parlama meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde elektrik kontağı nedeniyle parlama oldu. Parlama nedeniyle oluşan dumandan 2 kişi etkilendi.

Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu üzerindeki özel bir hastanede elektrik kontağı nedeniyle parlama oldu. Ekipler yangın tüpüyle müdahale ederken, katın bir bölümüne duman doldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dolan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, diğer bölümlere nakledildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye hastanede müdahale edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Burcu öğretmen yıkıldı! Tatile gitti, döndüğünde evi yerinde yoktu
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

Başına gelene bak! Sevmek istediği kedi Reynmen'i hastanelik etti
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti