Hastane Önünde Unutulan Bavul Tedirginlik Yarattı

BOLU'da, hastane önünde unutulan bavul tedirginliğe neden oldu. Hastane bahçesine bomba imha uzmanı sevk edilirken, bavulu unuttuğu anlaşılan, içinde ameliyat olan eşinin kıyafetlerinin bulunduğu söyleyen Rıdvan Çapkın, yaşananlar için özür diledi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane önünde bırakılan bavulu görenler, polise ihbarda bulundu. Bölgeye bomba imha uzmanı sevk edilirken, çok sayıda polis de güvenlik amaçlı hastane önüne yönlendirildi. Polis ekipleri, çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan araştırmada bavulu, eşi hastanede ameliyat olan Rıdvan Çapkın'ın unuttuğu belirlendi. Bavulun içinde Çapkın'ın eşine ait kıyafetlerin bulunduğu ortaya çıktı. Hastane önüne çağrılan Çapkın, paniğe sebep olduğu için polis ekiplerinden özür diledi, bavulu teslim alarak götürdü. Bavulun sahibinin ortaya çıkmasıyla hastane önündeki güvenlik tedbirleri normale döndü.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA /BOLU,