Haberler

Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Tuşba ilçesindeki Bardakçı, Yumrutepe ve Çomaklı mahallerinde rahatsızlanan 3 hasta, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından sağlık ekipleriyle hastanelere götürüldü. Ayrıca, kardan kapanan 569 yerleşim yerinin ulaşımı için yoğun çalışma sürüyor.

HASTALAR, EKİPLER TARAFINDAN HASTANELERE ULAŞTIRILDI

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı, Yumrutepe ve Çomaklı mahallerinde rahatsızlanan 1'i kadın 3 hasta, ekiplerin yolu açması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kardan kapanan 569 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülürken, Van'ın Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde belediye karla mücadele ekipleri de sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması başlattı.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
