HASTA YATAĞINDA, SOKAKTAN HER GEÇEN POLİSE EL SALLAYAN BİLAL'E SÜRPRİZ ZİYARET

ADANA'da bağışıklık sistemi yetmezliği (Primer İmmün Yetmezlik) hastası olarak dünyaya gelen ve şubat ayında ablasından kemik iliği nakli yapılan Bilal Bilen'e (4), polisler sürpriz yaptı. Çok sevdiği polislerle oyun oynayan Bilal, polis aracıyla da mahallede tur attı. Baba Gürgen Bilen (37), Sokaktan geçen polisi gördüğünde pencereye çıkıp, el sallıyordu. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olurö diye konuştu.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Gürgen ile Gülşah Bilen (36) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Bilal Bilen, bağışıklık sistemi yetmezliği hastası olarak dünyaya geldi. Bilen çifti, Bilal'i özel bir hastaneye tedaviye götürdü. Ablası Esma Bilen'den (11) alınan kemik iliği, 24 Şubat'ta Bilal'e nakledildi. Bir süre gözlem altında tutulan Bilal, 13 Nisan'da taburcu edildi. Her zaman polis olmak istediğini söyleyen Bilal, evine döndüğünde ise sokaktan geçen polislere sürekli el sallıyordu. Baba Bilen, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlunun polisleri çok sevdiğini ve moralini yükseltmeleri için ziyaret etmelerini istedi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hediyelerle birlikte Bilal'in evine gitti. Kapıda çok sevdiği polisleri gören Bilal, büyük bir mutluluk yaşadı. Ekipler, Bilal'le bir süre sohbet edip, oyuncak ve polis kepi hediye etti. Daha sonra onunla birlikte oyun oynadı. Ekipler, Bilal'i polis aracına bindirerek mahallede tur attı.

'İNŞALLAH İYİLEŞİR, POLİS OLUR'

Oğlunun polisleri çok sevdiğini anlatan Gürgen Bilen, 48 gün hastanede tedavi gördü ve ilik nakli oldu. İnşallah iyileşir, umutluyuz. Sokaktan geçen polisi gördüğünde pencereye çıkıp, el sallıyordu. Televizyonda polisleri gördüğünde, 'Baba hırsızları yakaladılar' diyerek bağırıyordu. Ben de polisi arayıp, bu durumu anlattım. Onlar da sağ olsun, geldiler. Hem oğlumu hem bizi sevindirdiler. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olur diye konuştu.