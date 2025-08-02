Hasta Nakil Ambulansı ile Kamyonet Çarpıştı: Yaşamını Yitiren Yatalak Kadın
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansının kamyonetle çarpışması sonucunda 78 yaşındaki yatalak kadın Hatice Bozdağ hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dün hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan yatalak kadın yaşamını yitirdi.
Yalova-Bursa karayolu Göl Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanan ve Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yatalak Hatice Bozdağ (78), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yatalak bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götüren Abdullah P. (60) idaresindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, Yalova-Bursa karayolu Göl Yolu Kavşağı'nda Sefa Ö. (27) idaresindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.
Kazada sürücüler ile yatalak hasta Hatice Bozdağ, refakatçisi Havva Ulu (51) ve sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) yaralanmıştı.