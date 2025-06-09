Hasta Buzağıya Duygu Dolu Veda

Hasta Buzağıya Duygu Dolu Veda
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Hasta Buzağıya Duygu Dolu Veda
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Sivas'ta bir çiftçi, hastalanan buzağını başında gözyaşları ile bekleyerek duygusal anlar yaşadı. Buzağının tedavisi için gereken ilgiyi gösterememenin üzüntüsünü yaşayan Ahmet Çoban, hayvanına bebek gibi sarılarak tüm dikkatini ona verdi.

Hasta buzağına bebek gibi sarıldı, başucunda gözyaşı dökerek bekledi

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çiçeközü köyünde Ahmet Çoban, hastalanan buzağısını bir evlat gibi bağrına bastı. Veteriner kliniğinin önünde, seruma bağlı buzağının başında saatlerce gözyaşı döken adamın hali yürek burktu.

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çiçeközü köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde aşırı sıvı kaybı nedeniyle kliniğe getirilen buzağı için hemen serum tedavisi başlatıldı. Ancak geç kalınması, tedavinin seyrini olumsuz etkiledi. Buzağının başında oturup saatlerce bekleyen Ahmet Çoban'ın gözyaşlarına hakim olamayıp minik yavruya bir bebek gibi sarılması, görenleri duygulandırdı. Çoban'ın buzağısına gösterdiği ilgi, bir evlada gösterilen şefkati aratmadı.

"Buzağına sıvı sağaltımı yaptık"

Yapılan müdahaleyle ilgili olarak Veteriner Hekim Onur Yahşi, "Sabah gelen buzağımız aşırı derecede sıvı kaybı şikayetiyle geldi. Hayvan sahibi bu durumda biraz geç kalmıştı. Bizde prosedürlere uygun bir şekilde hayvana sıvı sağaltımı yaptık. Sıvı Sağaltımı sonucunda hayvanımız daha iyiye gidecek. Hayvan sahibinin hayvanın başında üzgün olmasının sebebi biraz geç kalınmış olunmasıydı. Bu konuda hayvan sahipleri biraz vurdumduymaz davranabiliyorlar. Mümkün olduğunca buzağılara gereken ilgiyi göstermeliyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Güncel
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