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Hassa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yabancı uyruklu bir yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralının cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 34 BDR 002 plakalı otomobil, Akbez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.M'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

K.M'nin cenazesi, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Jandarma Hatay Hassa Trafik Kazaları Güncel Haberler

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