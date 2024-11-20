Hassa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Bintaş İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu ve çeşitli etkinlikler düzenledi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları kapsamında jandarma ekipleri, çocuklarla vakit geçirdi.
Bintaş Mahallesindeki Bintaş İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilerle uçurtma uçurdu, Jandarma Köpek Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri çocukların beğenisini kazandı.
Etkinlikte ayrıca öğrencilere bayrak balon ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.