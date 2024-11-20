Üye Girişi
Haberler

Hassa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Hassa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Bintaş İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları kapsamında jandarma ekipleri, çocuklarla vakit geçirdi.

Bintaş Mahallesindeki Bintaş İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilerle uçurtma uçurdu, Jandarma Köpek Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri çocukların beğenisini kazandı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere bayrak balon ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

 MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu

MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu

 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi

MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? BJK SuperApp nedir, ne işe yarıyor? Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür hayatı ve biyografisi! Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi! Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir MHP'den neden istifa etti? İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül MHP'den neden istifa etti? Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den neden istifa etti? MHP istifa eden vekiller kim? Annem Ankara Hasan kimdir? Annem Ankara Zuhal kimdir? Annem Ankara oyuncuları kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.