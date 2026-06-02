Hasköy'de öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Muş'un Hasköy ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Elmabulak Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul bahçesinde etkinlik yapan liseliler, köy okulu öğrencilerinin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Lise Müdürü Menduh Astan, amaçlarının çocukların gönlüne dokunmak ve paylaşma duygusunu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerine teşekkür eden Astan, şunları kaydetti:

"Öğrencileri bir nebze olsun sevindirebilmek, mutlu edebilmek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, kardeşlik duygusunu gönüllerine nakşetmek amacıyla böyle bir program düzenledik. Burada özellikle çocuk gelişimi öğrencilerimizin hazırladığı etkinlikler vardı. Öğrencilere hediyeler verdik. Yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğrencilerimizin hazırladığı ikramları sunduk. Bu süreçte öğrencilerimizi mutlu etmek, onları sevindirmek bizi daha da mutlu etti."