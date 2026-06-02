Haberler

Hasköy'de öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Kardeş Okul Projesi' kapsamında Elmabulak Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlikler düzenledi, hediyeler verdi ve ikramlarda bulundu.

Muş'un Hasköy ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Elmabulak Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul bahçesinde etkinlik yapan liseliler, köy okulu öğrencilerinin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Lise Müdürü Menduh Astan, amaçlarının çocukların gönlüne dokunmak ve paylaşma duygusunu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerine teşekkür eden Astan, şunları kaydetti:

"Öğrencileri bir nebze olsun sevindirebilmek, mutlu edebilmek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, kardeşlik duygusunu gönüllerine nakşetmek amacıyla böyle bir program düzenledik. Burada özellikle çocuk gelişimi öğrencilerimizin hazırladığı etkinlikler vardı. Öğrencilere hediyeler verdik. Yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğrencilerimizin hazırladığı ikramları sunduk. Bu süreçte öğrencilerimizi mutlu etmek, onları sevindirmek bizi daha da mutlu etti."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Teklifi kabul etti! Beşiktaş'ın yeni sezondaki hocası belli oluyor
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı
Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım: Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak"
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi