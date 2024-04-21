Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Vezirköprü'de Engelli Araçları Dağıttı

Türkiye'de faaliyet gösteren Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Vezirköprü temsilciliği ilçede 7 akülü engelli aracı dağıttı.

Vezirköprü Belediyesi önünde gerçekleştirilen dağım törenine Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Meclis üyeleri, Hasene Derneği Vezirköprü Temsilcisi Ali Gebeş ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Gül, "Vezirköprü'de engelli vatandaşları tespit edip onların engellerini ortadan kaldırmak için köprü görevi gören Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne ve Vezirköprü temsilciliğine teşekkür ederim." dedi

Hasene Vezirköprü Temsilcisi Ali Gebeş ise "Dağıtım programına katılarak bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız Murat Gül'e ve her konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Özgür Kaya'ya teşekkür ederim." diye konuştu.

Akülü araçlar belirlenen engelli bireylere dağıtıldı.

Vezirköprü Öğretmenevi yeni binasına taşındı

Vezirköprü Öğretmenevi Esentepe Mahallesi Samsun Caddesi'nde bulunan yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Vezirköprü Belediyesi tarafından eski bina ve arsasına karşılık yaptırılan Öğretmenevi'nin otel bölümünün yanı sıra lokanta, kafe hizmetleri de veriliyor.

Öğretmenevi Müdürü Hasan Dursun, "Kırk araçlık otopark, kır düğün alanı, toplantı salonu, restoran ve kafe bölümü 25 odalı 52 yatak kapasiteli Öğretmenevi binası, devlet ciddiyeti ve özel sektör hizmet anlayışıyla ülkemizdeki öğretmenevleri arasında sayılı tesisler arasında yerini alacak." dedi.