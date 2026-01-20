Haberler

YPG/SDG'nin Haseke'de çekildiği kontrol noktası yakınlarında araçlarında öldürülmüş 10 sivile ulaşıldı

Güncelleme:
Suriye'nin Haseke kenti kırsalında YPG/SDG tarafından açılan ateş sonucunda 10 sivil yaşamını yitirdi. Olay, terör örgütünün kontrol noktası yakınında yaşandı. Sivil araçlara düzenlenen saldırının, ailelerin bölgeden ayrılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.

Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.

Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.

Suriye ordusu, dün Haseke kırsalından kent merkezi yönünde ilerleyişini sürdürerek bölgeyi kontrol altına almak için 4 noktada konuşlanmış, sabah saatlerinde duran çatışmalar, öğlen yeniden başlamıştı.

