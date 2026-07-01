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Batman'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı

Batman'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir çoban, arazide uçamayan yaralı bir kartal buldu. Durumu yetkililere bildiren çobanın ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ekipleri yönlendirildi. Yaralı kartal tedavi altına alındı, iyileşince doğaya salınacak.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, çobanın yaralı halde bulduğu kartal tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında hayvanlarını otlatan çoban Çetin Çile, arazide uçamayan kartal buldu.

Kartalın kanatlarından yaralandığı için uçamadığını fark eden Çile, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kartalı tedavisinin ardından doğaya salacak.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
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