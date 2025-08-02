Hasankeyf'te Tarihi Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında kale çevresi, Şaab Vadisi ve Arkeopark aydınlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından aydınlatma çalışmaları tamamlanan Hasankeyf Kalesi, Şaab Vadisi ile Arkeopark Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi.

Valilik ve kaymakamlık tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda hayata geçirilen uygulamayla ilçenin gece görünümü zenginleştirildi.

Tarihi dokunun korunarak turizme kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında aydınlatılan alanlara ilaveten Hasankeyf Kalesi çevresinde aydınlatma alanları da genişletildi.