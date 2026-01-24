Haberler

Hasankeyf'te karla mücadele çalışmaları sürüyor


Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kırsal mahalle ve köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürüyor. Kaymakamlık koordinesindeki ekipler, vatandaşların ulaşımını güvenli hale getirmek için gece gündüz çalışıyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde karla mücadele çalışması sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle kırsal mahalle ve köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla ekiplerin gece gündüz görev yaptığı, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
