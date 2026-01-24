Haberler

Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı, Zeynel Bey Türbesi ve Hasankeyf Kalesi gibi tarihi yapıları beyaza bürüdü. Dronla çekilen görüntülerle bu güzellikler ölümsüzleştirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü.

İlçede yağışla Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ile Hasankeyf Kalesi karla kaplandı.

Karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kadim ilçenin dört mevsim güzel olduğu belirtilerek, "Mezopotamya'nın kalbi Hasankeyf. Baharın umudu, yazın sıcaklığı, sonbaharın dinginliği, kışın sessizliği. Binlerce yıllık bu kadim şehirde dört mevsim bir başka güzel." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Bayğaralar'a şafak baskını: Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu