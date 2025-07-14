Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 4 araçta gümrük kaçağı 610 paket sigara ve 100 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 610 paket sigara ve 100 elektronik sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel