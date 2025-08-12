Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 26 Kişiye Adli İşlem
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 4 bin 158 paket sigara ele geçirildi ve 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında farklı zamanlarda durdurulan 21 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 4 bin 158 paket sigara ele geçirildi, 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel