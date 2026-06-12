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Hasankeyf Kaymakamı İmrak, jandarma personelini kabul etti

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde İlçe Jandarma Komutanı ve personelini makamında kabul ederek teşkilatın çalışmalarını takdir etti ve başarılar diledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Gökçe ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette jandarma personeliyle bir süre görüşen İmrak, teşkilat mensuplarının özveriyle yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

İmrak, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, personele görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
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