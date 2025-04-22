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Hasankeyf Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Hasankeyf Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Yaptı
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki hizmetleri değerlendirdi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

İmrak, ilçede yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla köy ve merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkati çeken İmrak, hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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