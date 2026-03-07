Haberler

Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle iftarda buluştu

Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi ve onların talep ile ihtiyaçlarını dinledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İmrak, öğrencilerle birlikte iftarını açtıktan sonra sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Maltepe'de trafikte kavgaya karışan 3 kişiye 540 bin lira ceza

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu! Resmen servet ödeyecekler
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı