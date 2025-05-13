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Hasan Piker, Chicago Havalimanı'nda Sorgulandı

Hasan Piker, Chicago Havalimanı'nda Sorgulandı
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Türk asıllı ABD'li siyasi yorumcu Hasan Piker, Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda siyasi görüşleri nedeniyle sorgulandığını açıkladı. Piker, sorguda Hamas ve Trump hakkındaki görüşleriyle ilgili sorularla karşılaştığını belirtti.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınan Türk asıllı ABD'li çevrim içi siyasi yorumcu Hasan Piker, Chicago kentindeki havalimanında sorgulandığını açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitch'te 2,8 milyon takipçisi bulunan Piker, son yayımladığı YouTube videosunda, hafta sonu Fransa'nın başkenti Paris'ten Chicago'ya yaptığı uçuşun ardından O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda sorgulandığını söyledi.

ABD'de doğduğunu ve ülkedeki düşük riskli yolcuların gümrük ve pasaport kontrolünden hızlıca geçmesini sağlayan federal "Global Entry" programına kayıtlı olduğunu söyleyen Piker, buna rağmen sorguya çekildiğini kaydetti.

Piker, gözaltına alınarak havalimanında özel bir odaya götürüldüğünü anlattı.

"Siyasi görüşleri ve sosyal medya hesaplarındaki siyasi yorumları" hakkında sorular sorulduğunu ifade eden Piker, savunduğu görüşleri nedeniyle hedef alındığına inandığını dile getirdi.

Piker, "Sorguda Hamas'ı seviyor musun? Hamas'ı destekliyor musun? Hamas'ın bir terör grubu mu yoksa bir direniş grubu mu olduğunu düşünüyorsun? gibi şeyler sordular." dedi.

Trump hakkındaki görüşleri ile Hamas, Hizbullah ve Husilerle temas halinde olup olmadığı hakkında sorular da sorulduğunu belirten Piker, "Bunu yapmalarının nedeninin, benim gibi veya en azından benim yerimde olan ve aynı güvenlik seviyesine sahip olmayan diğerlerinin çenesini kapatmasını sağlamak için bir korku ortamı oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Buradaki amaç insanların kalplerine korku salmak." diye konuştu.

Sorgulanma "rutin ve yasal"

Associated Press (AP) ajansına konuşan federal yetkililer, Piker'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasını reddettiklerini belirterek, sorgulamayı "rutin ve yasal" olarak nitelendirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Tricia McLaughlin, konuya ilişkin açıklamasında, sorgunun siyasi amaçlarla yapılmadığını savunarak Piker'in incelenme tamamlandıktan sonra "ivedilikle serbest bırakıldığını" belirtti.

Türk asıllı ABD vatandaşı çevrim içi siyasi yorumcu Piker, "The Young Turks" radyo programında bir dönem sunuculuk yapmıştı.

Piker'in "HasanAbi" adını kullandığı Twitch uygulamasında 2,8 milyon takipçisi var.

New Jersey eyaletinde dünyaya gelen 33 yaşındaki Piker'in, yayınlarında Trump yönetimini eleştirdiği biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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