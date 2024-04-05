Hasan Kara, mazbatasını alarak Boyabat Belediye Başkanı oldu

Yeniden Refah Partisi'nden Boyabat Belediye Başkanı seçilen Hasan Kara, mazbatasını aldı.

Belediye meclis üyeleriyle Boyabat Adliyesine gelen Kara'ya İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Emrah Aydın tarafından mazbatası verildi.

Daha sonra beraberindekilerle belediye binasına geçen Kara, görevi eski Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'dan devraldı.

Kara, burada yaptığı konuşmada, oy veren vermeyen herkesin başkanı olduğunu söyledi.

Verdikleri her sözü yerine getirme gayreti içinde olacaklarını dile getiren Kara, "Geldiğim yeri asla unutmayacağım ama bu binada particilik yapmayacağım. Yaklaşık 30 bin kişinin belediye başkanı olacağım. Burada bana oy veren de var vermeyen de hepinizin başkanı olacağım. Sizlerden bugüne kadar hiç kopmadım, bundan sonra da kopmayacağım. Telefonum 24 saat açık. Allah hepinizden razı olsun. Destekleriniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesilip, dua edildi.

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