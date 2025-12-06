Haberler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, UI GreenMetric 2025'te Dünyada 201'inci sıraya yükseldi

Güncelleme:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, sürdürülebilirlik uygulamalarıyla uluslararası UI GreenMetric 2025 sıralamasında dünya genelinde 201. sıraya yükseldi. Son 5 yılda 174 sıra birden yükselen HKÜ, Türkiye'de 23. ve vakıf üniversiteleri arasında 5. sıradadır. Gelecek hedefi ise ilk 150'ye girmek.

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarının ve yeşil kampüs göstergelerinin değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric 2025 sıralamasında 8 bin 150 puanla dünya 201'incisi olduğunu duyurdu. Son 5 yılda 174 sıra birden yükselen HKÜ, Türkiye'de 23'üncü, vakıf üniversiteleri arasında 5'inci sıraya yerleşti.

Her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini binalar ve altyapı, atık yönetimi, enerji ve iklim değişikliği, su yönetimi, ulaşım ve eğitim olmak üzere altı alanda değerlendiren UI GreenMetric, yükseköğretim kurumlarını her kategori için ayrı ayrı puanlayarak uluslararası bir performans tablosu sunuyor. 2025 değerlendirmesinde HKÜ; Binalar ve Altyapı kategorisinde 1.325, Enerji ve İklim kategorisinde 1.675, Atık Yönetimi kategorisinde 1.425, Su Yönetimi kategorisinde 750, Ulaşım Hizmetleri Yönetimi kategorisinde 1.575 ve Araştırma ve Eğitim kategorisinde 1.400 puan olmak üzere toplam 8.150 puan elde etti. HKÜ böylece dünyanın 1745 yeşil ve çevreci üniversitesi arasında 201'inci, Türkiye'den katılan üniversiteler arasında 23'üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 5'inci sırada yer aldı.

GELECEK YIL HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 150 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRMEK

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"UI GreenMetric'e ilk kez 2021'de katıldığımızda Dünya üniversiteleri arasında 375'inci sıradaydık. Bugün ise dünya 201. sırada yer almak, sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmalarımızın uluslararası arenada tescil edildiğinin açık bir göstergesidir. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız sayesinde kampüsümüzün enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini güneş enerjisinden karşılıyoruz. Çatılarımıza yerli üretim güneş panelleri kurarak kurulu gücümüzü 2,3 megavata çıkardık. Sıfır Atık belgesi almamız, kampüs genelinde on bine yakın fidan dikmemiz, bisiklet yolları ve yağmur suyu toplama sistemleri oluşturmamız çevreye duyarlı yaklaşımımızın somut örnekleridir. Eğitim ve araştırma faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği merkeze alıyor, öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştiriyoruz. Türkiye'de 23'üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 5'inci sırada yer almamız HKÜ'nün yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel ölçekte bir üniversite olduğunu göstermektedir. Hedefimiz; aynı kararlılıkla ilerleyerek, gelecek yıl UI GreenMetric dünya sıralamasında ilk 150 üniversite arasına girmek ve çevresel sorumluluğu gelecek nesillere güçlü bir miras olarak bırakmaktır. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."

