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Hasan Hüseyin Doğan, AK Parti Karakeçili İlçe Başkanı Seçildi

Hasan Hüseyin Doğan, AK Parti Karakeçili İlçe Başkanı Seçildi
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AK Parti Karakeçili 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Doğan, tek aday olarak yeniden İlçe Başkanı seçildi. Kongreye Kırıkkale Milletvekili başta olmak üzere birçok parti yetkilisi katıldı.

Ak Parti Karakeçili 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Doğan yeniden seçildi.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Doğan, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdem ve partililer katıldı.

Mevcut başkan Hasan Hüseyin Doğan'ın tek aday olarak girdiği seçimde yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel

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