Hasan Dağı'nda Yaralanan Kişi Hava Kuvvetleri Ekiplerince Kurtarıldı

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Aksaray'daki Hasan Dağı'nda düşerek yaralanan bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı.

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda düşerek yaralanan kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak helikopterle tahliye edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Aksaray ili Hasan Dağı'nda düşüp yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı personelince helikopterle tahliye edildi. Kahraman personelimizin hızlı müdahalesiyle yaralımız güvenle hastaneye ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

Paylaşımda, yaralının kurtarılma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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