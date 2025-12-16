Haberler

Trump'ın Filistin'e destek gerekçesiyle hedef aldığı Harvard, rektör Garber'ın görevini süresiz uzattı

ABD'de Filistin'e destek gösterileri nedeniyle Donald Trump yönetiminin fon kesintileriyle baskı uyguladığı Harvard Üniversitesi, mevcut rektör Alan Garber'ın görev süresini süresiz uzatma kararı aldı. Garber, başkanlığını sürdürmek için yönetim kuruluna teşekkür etti.

ABD'de Filistin'e destek gösterileri nedeniyle Başkanı Donald Trump yönetiminin fon kesintileriyle bütçe baskısı yaptığı Harvard Üniversitesinin Yönetim Kurulu, mevcut rektör Alan Garber'ın görev süresini süresiz olarak uzatma kararı aldı.

Harvard Üniversitesi öğrencilerinin çıkardığı "The Harvard Crimson" gazetesinin haberine göre, Harvard Üniversitesi Yönetim Kurulu, Garber'ın başkanlığını süresiz uzatmayı kabul etti.

Böylece, 2026-2027 akademik yılı sonunda görevi sona erecek Garber'ın Harvard Üniversitesi rektörlüğü görevi süresiz olarak uzatıldı.

Garber, Harvard'ı yönetmenin "meslek hayatımın en anlamlı bölümü" haline geldiğini belirterek, yönetim kuruluna görev süresini uzatması nedeniyle teşekkür etti.

Harvard Üniversitesinin yönetim organlarından Harvard Corporation kıdemli üyesi Penny Pritzker, bu uzatmanın hem yükseköğretimin karşı karşıya olduğu zorlukları hem de Garber'ın liderliğine duyulan güveni yansıttığını belirtti.

Harvard'ın eski rektörü, baskıların ardından istifa etmişti

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler, İsrail taraftarı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olmuştu.

İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirdiği için eleştirilen ve istifa etmesi için baskı kurulan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" 2 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Claudine Gay'in istifasının ardından geçici başkanlık görevini üstlenen Garber, Ağustos 2024'te üniversitenin 31. rektörü olarak atanmıştı.

Garber'ın 2026-2027 akademik yılının sonuna kadar görevde kalması planlanmıştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü"nü kurmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD hükümeti daha sonra da kampüslerde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği gerekçesiyle Harvard Üniversitesine yönelik 450 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti yapıldığını açıklamıştı.

