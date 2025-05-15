Harvard Üniversitesi'nde Magna Carta'nın Nadir Nüshası Bulundu

Harvard Üniversitesindeki koleksiyonunda "ucuz kopya" olduğu zannedilen, İngiliz demokrasisinin en eski belgesi sayılan Magna Carta'nın, 1300'de hazırlanan nadir nüshalardan biri olduğu ortaya çıktı.

Hukuk sisteminin temelini attığı kabul edilen ve 1215'te İngiltere'de imzalanan Magna Carta'nın orijinalinin 4 kopyası ve 1300 yılında düzenlenmiş versiyonunun 6 kopyası bulunduğu düşünülüyordu.

King's College London üniversitesinden Profesör David Carpenter, Aralık 2023'te Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesinin internet sitesinde Magna Carta'nın dijital kaydını gördüğünü ifade etti.

Carpenter, East Anglia Üniversitesinden Profesör Nicholas Vincent ile Magna Carta'nın kopyasının gerçek olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başladı.

Harvard'daki nüshayı, 1300 yılından diğer 6 kopyayla karşılaştıran ve belgenin görüntülerini ultraviyole ışını ve spektral görüntüleme ile inceleyen profesörler, bazı katmanların eşleştiğini keşfetti.

Carpenter, 1300'deki Magna Carta nüshalarının, belgenin ilk versiyonundan biraz farklı olduğunu ve bu farkların her kopyada görüldüğünü belirterek, Harvard'ın nadir nüshalardan birine sahip olduğunu kaydetti.

Harvard'daki kopyanın, milyonlarca dolar değerinde olduğunu ancak üniversitenin satma planı olmadığını ifade eden Carpenter, üniversitenin yıllardır fark etmeden bu nüshaya sahip olmasına şaşırdığını kaydetti.