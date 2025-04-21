Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Harvard Öğrencilerinden Jake Sullivan'a Protesto

Harvard Öğrencilerinden Jake Sullivan'a Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harvard Üniversitesi öğrencileri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirmemesi üzerine protesto düzenledi. Öğrenciler, '51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir' pankartı açtı.

ABD'de Harvard Üniversitesi öğrencileri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıların "soykırım" olmadığını savunduğu konuşması esnasında, "51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir" yazılı pankartla protesto etti.

ABD'de Harvard Üniversitesi Kennedy School'daki bir etkinlikte konuşan Sullivan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir öğrencinin, Gazze'ye ateşkes altında bile bomba atılması ve yüksek sayılara ulaşan sivil ölümleri hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Sullivan, İsrail'in sivil ölümleri konusunda "aşırıya kaçtığını" kabul ettiğini, ancak bunun uluslararası hukuk çerçevesinde "soykırım" tanımına uymadığını savundu.

Sullivan, çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Hiçbir zaman soykırım demedim çünkü bunun bir soykırım olduğuna inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin soykırım nitelendirmelerine saygı duyduğunu ancak kendi değerlendirmelerinin farklı olduğunu söyleyen Sullivan, "Ben bu meseleye dürüstçe bakıyor ve değerlendirmemi buna göre yapıyorum. Bu benim kişisel görüşüm değil, aynı zamanda hükümetimizin bu konuda sahip olduğu hukuki ve diplomatik bakış açısıdır." dedi.

Sullivan, Gazze'deki sivillerin bölgeden ayrılma imkanının bulunmadığını vurgulayarak, bu durumun "İsrail'in sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını" ancak "koşulların zorluğunu ortaya koyduğunu" öne sürdü.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini azaltmak için gerekli her şeyi yaptıklarını iddia eden Sullivan, "Özellikle 2 bin librelik (yaklaşık 900 kilogram) bombaların sevkiyatını durdurduk, çünkü bu silahların sivil etkileri askeri kazancın ötesindeydi." diye konuştu.

Bir grup öğrenci, İsrail'in saldırılarını meşrulaştıran değerlendirmelerde bulunan Sullivan'ı protesto etti.

Öğrenciler, Sullivan'ın konuşma yaptığı salonda "51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir" yazılı pankart açtı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.