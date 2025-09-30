Harvard'ın Federal Fonları Tehlikede: ABD Bakanlığı Resmi Süreç Başlattı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesinin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek üzere resmi süreç başlattı.

Kampüsündeki Filistin'e destek gösterileri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun süredir federal hükümetin hedefindeki Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, taraflar arasındaki müzakerelere rağmen devam ediyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, üniversitenin kampüsündeki antisemitizm olaylarına karşı "kasıtlı kayıtsızlık" gösterdiğini savunarak federal fonlardan men edilmesi için Harvard Üniversitesini resmi inceleme sürecine sevk etti.

Sürecin Harvard aleyhine sonuçlanması halinde, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanması engellenecek.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Ağustos ayında ABD basınında çıkan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da eylül başında, Trump'ın, Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.