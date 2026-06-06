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Giresun'da çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Giresun'da çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Giresun Tirebolu'da Harşit Çayı'nda suyun yükselmesiyle mahsur kalan çift, AFAD ekiplerinin botla müdahalesiyle kurtarıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda mahsur kalan çift, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Harşit Çayı yakınlarındaki tarlalarında çalışan İbrahim İ. (55) ve eşi Sevim İ. (55), işlerini tamamlayıp geri döndükleri sırada suyun yükselmesiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bot yardımıyla çifti mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
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