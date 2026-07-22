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Hastanede çıkan yangın, söndürüldü

Hastanede çıkan yangın, söndürüldü
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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nöroloji servisinde çıkan yangın söndürüldü, 12 hasta tedbir amaçlı tahliye edildi.

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında Nöroloji Yatan Hasta Servisi'nde bulunan 12 hasta tedbir amacıyla tahliye edildi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yanında bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Nöroloji Yatan Hasta Servisi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ve araç sahipleri, yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle serviste bulunan 12 hasta ile hastane personeli, tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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