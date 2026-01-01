Haberler

Harran'ın konik kubbeli evlerinde kar manzarası

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kar yağışı sonrasında konik kubbeli evler güzel manzaralar oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi ve kültürel zenginlikler havadan görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki konik kubbeli evler karla kaplandı. Güzel görüntülerin oluştuğu ilçede dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Harran Üniversitesi kalıntılarının bulunduğu bölge de havadan görüntülendi.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ilk İslam Üniversitesi'nin kalıntıları ve konik kubbeli kümbet evleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık değerlerinin hissedildiği ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, mimarisi dolayısıyla doğal olarak yazın serin, kışın da sıcak olan evlere hayran kalırken, kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte kümbet evlerde güzel görüntüler oluştu.

Öte yandan ilçede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar manzaraları havadan dronla görüntülendi.

